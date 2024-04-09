Ревнивый южноуралец сжег дом с сожительницей и приятелем

Речь идет о трагедии, которая произошла в начале апреля в селе Большой Куяш Кунашакского района. Как рассказали в СУ СК России по Челябинской области, мужчина вместе с сожительницей пришел в гости к знакомому. Там троица выпивала. После этого обвиняемый ушел домой, а вот его подруга осталась в гостях.