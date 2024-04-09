В Воронеже женщина лишилась иномарки из-за махинаций с завещанием

В отношении должницы возбудили исполнительное производство, рассказывают в пресс-службе УФССП по региону, однако выплачивать средства — речь идет как раз о тех самых 850 тысячах рублей — не спешила. В итоге выяснилось, что в собственности у нее имеется Nissan.Когда должница приехала на очередное судебное заседание, там ее уже ждали судебные приставы и эвакуатор. Автомобиль арестовали, отправив на спецстоянку.