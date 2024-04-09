В Воронеже женщина лишилась иномарки из-за махинаций с завещанием

Кроме того, ей предстоит вернуть деньги от незаконной продажи Hyundai, который ей не принадлежал. Иномарку она решила продать после смерти отчима, несмотря на то, что транспортное средство предназначалось другому человеку.
Автомобиль скончавшийся мужчина завещал своему родному сыну. Женщина в ответ на претензии родственника просто показала тому договор купли-продажи, заключенный еще при жизни отчима.
В итоге дело дошло до суда. Однако суд встал на строну мужчины, обе сделки в итоге признали недействительными, обязав женщину вернуть все вырученные за продажу авто средства сводному брату.
В отношении должницы возбудили исполнительное производство, рассказывают в пресс-службе УФССП по региону, однако выплачивать средства — речь идет как раз о тех самых 850 тысячах рублей — не спешила. В итоге выяснилось, что в собственности у нее имеется Nissan.Когда должница приехала на очередное судебное заседание, там ее уже ждали судебные приставы и эвакуатор. Автомобиль арестовали, отправив на спецстоянку.