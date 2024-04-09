Сморгонские пограничники изъяли беспилотник возле литовской границы

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Сотрудники Сморгонской погрангруппы задержали троих граждан Беларуси, которые пилотировали квадрокоптер в воздушном пространстве республики без надлежащего разрешения, об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.
«Свои действия правонарушители пояснили желанием запустить квадрокоптер в качестве развлечения. Наиболее подходящим местом для этого они сочли приграничный населенный пункт Каменный Лог», — пояснили в ведомстве.
В отношении задержанных начат административный процесс.
Беспилотник, пульт управления и 10 аккумуляторных батарей изъяты и направлены на экспертизу.
Указ вступил в силу
Напомним, что с 1 апреля вступил в силу Указ президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».
В соответствии с документом, запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также и использование воздушного пространства Беларуси без соответствующего разрешения.
При этом нормы указа не касаются организаций и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы дальше эксплуатировать аппараты, необходимо поставить их на государственный учет в Департаменте по авиации.
Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена статьей 18.35 КоАП. Физическому лицу грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей), юрлицу — до 50 (2000 рублей).
Владельцы БПЛА могли продать их юрлицам или поставить на хранение в «Белаэронавигации». Стоимость такой услуги составляет от 30 рублей в месяц.
Те, кто платить не готов, могли безвозмездно передать дроны военным для выполнения учебно-боевых задач. Для этих целей организация «Патриоты Беларуси» еще в сентябре 2023-го создала инициативу «Крылья».
Как рассказала официальный представитель организации Ирина Синькевич, по состоянию на конец марта физлица безвозмездно передали военнослужащим более 200 беспилотных летательных аппаратов.