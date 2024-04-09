Из Татарстана на родину выдворили 30 нелегальных мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Районные суды Казани и Зеленодольска приняли решение о выдворении 30 иностранцев, которые были помещены в центр временного содержания.
Для борьбы с нелегальной миграцией и незаконной трудовой деятельностью в регионе были проведены рейды, в ходе которых в логистическом центре одной из федеральной торговой сети в Зеленодольском районе были задержаны 115 иностранцев. Были составлены административные протоколы на 40 человек, 30 из них выдворили. Сейчас собираются все необходимые доказательства и документы, выявляются работодатели для административного преследования.
Напомним, 3 жителей Татарстана лишили приобретенного гражданства за преступления.