Аким Петропавловска обратился к жителям областного центра

«В зоне особого риска поселок Заречный. В 2017 году из 224 домов под воду ушли 132 и сотни дач. При том, что перелив через гребень Сергеевского водохранилища тогда составлял 338 см. На сегодня картина неутешительная. Уже сейчас перелив достиг отметки 425 см. Вода продолжает подниматься. Первая волна большой воды в поселок Заречный зайдет с западной стороны в результате подъема уровня воды на старице. Уже к концу недели. В 2020 году там возведено обвалование высотой 2,8 метра, которое до сегодняшнего дня оберегало восточную часть поселка, что было достаточно для защиты Заречного от ежегодного паводка. Сейчас укрепляем обвалование до 4,5 метра. Задействованы все службы, волонтеры и простые жители. Возвести еще выше не можем — вокруг старица. Заречный расположен в пойме реки, и обваловать весь район нет возможности. А это значит, нужно готовиться к худшему».