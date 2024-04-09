Пьяный ревнивец зарезал женщину и закопал тело в компостной яме в Ангарске

65-летний мужчина ответит в суде за жестокую расправу над своей женщиной в одном из домов микрорайона Байкальска в Ангарске. Известно, что он из ревности избил, а затем зарезал жертву. Тело женщины лежало в компостной яме, а после было выброшено в мусорный бак. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали ы пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
По версии следствия, в конце августа 2023 года во время распития алкоголя мужчина из ревности ударил рукой и стеклянной бутылкой по голове женщину, а также нанес ножом удар в шею. Жертва скончалась от полученных ранений. Затем обвиняемый решил скрыть следы преступления — он закопал тело в компостной яме, а спустя полтора месяца выкинул его в мусорный бак.
Следователи совместно с полицейскими в кратчайшие сроки установили личность фигуранта дела. Мужчину заключили под стражу. Во время допроса, под весом улик обвиняемый признался в содеянном.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.