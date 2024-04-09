Пьяный ревнивец зарезал женщину и закопал тело в компостной яме в Ангарске

65-летний мужчина ответит в суде за жестокую расправу над своей женщиной в одном из домов микрорайона Байкальска в Ангарске. Известно, что он из ревности избил, а затем зарезал жертву. Тело женщины лежало в компостной яме, а после было выброшено в мусорный бак. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали ы пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.