В Казани мужчина «заминировал» детский сад, чтобы найти жену

В Советском районе Казани обвиняют местного жителя Андрея Новикова в ложном сообщении об акте терроризма. На одном из заседаний выяснилось, что мужчина, имеющий образование до 9 класса и работающий дворником, ранее не являлся на суд по причине неполучения уведомлений.
Инцидент произошел 3 марта 2023 года, когда Новиков позвонил в службу спасения 112 и сообщил о «минировании» детского сада № 113 в Казани. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание полиции, чтобы с их помощью найти свою жену, которая была задержана и доставлена в отделение.
Оператор службы 112 восприняла сообщение всерьез и немедленно информировала о возможной угрозе дежурную часть полиции. Последовавшая проверка выявила, что угроза была ложной.
На суде Новиков признал свою вину, объяснив, что в состоянии аффекта от разговора с оператором 112, решил действовать радикально, надеясь, что полиция поможет ему в поисках жены. Дело продолжает рассматриваться в Советском районном суде Казани.
Ранее мы рассказывали, что задержан студент из Казани, сообщивший о взрывном устройстве в ТРК Петербурга. 18-летнему казанцу грозит 8 лет лишения свободы.