В Казани мужчина «заминировал» детский сад, чтобы найти жену

Инцидент произошел 3 марта 2023 года, когда Новиков позвонил в службу спасения 112 и сообщил о «минировании» детского сада № 113 в Казани. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание полиции, чтобы с их помощью найти свою жену, которая была задержана и доставлена в отделение.