Рассказала бабушке, а она не спасла: насильник, сбежавший из приморской колонии, мучил племянницу четыре года

В Приморском крае полицейским удалось задержать сбежавшего из колонии строгого режима насильника. Мужчина далеко не ушел. «КП — Дальний Восток» удалось выяснить, что известно о судьбе осужденного.
Им оказался 49-летний мужчина. Ранее в качестве жертвы он выбрал свою 10-летнюю племянницу. Девочку он насиловал с 2016-го по 2020 год. Часто бывало, что перед близостью выпивал. В какой-то момент бедняжка устала терпеть и рассказала обо всем бабушке. Но даже это не помогло.
Соня (имя ребенка изменено) — прилежная ученица. В дневнике даже во время этих ужасных событий приносила со школы всегда четыре и пять. В какой-то момент девочка приглянулась своему дяде. Родителей у Сонечки нет: мама умерла, а папу она никогда не видела. Школьница жила с бабушкой и дедушкой. Поэтому, вероятно, она показалась этому монстру «легкой добычей».
«Девочка рассказала обо всем бабушке, та в свою очередь “пригрозила пальцем” родственнику. Больше никаких действий не предприняла. Весь ужас всплыл на поверхность, когда близость мужчины с племянницей увидели его же дети. Их у него трое. Они и рассказали обо всем своей маме. Уже бывшая жена обвиняемого обратилась в полицию. Все это время жертва насильника боялась, стеснялась и терпела», — рассказали «КП» в пресс-службе Находкинского городского суда.
За свои злодеяния насильник получил приговор лишь в 2021 году. Находкинский городской суд приговорил мужчину к 24 годам в исправительной колонии строгого режима. Однако Кассация изменила срок, сократив его до 19 лет. Свою вину обвиняемый так и не признал. Уверяет — его оговорили. Но тут же возникает вопрос — зачем детям врать про собственного отца?
Далеко насильнику сбежать не удалось. Полицейские задержали его на дороге в сторону Суражевки. Теперь о дальнейшей судьбе мужчины предстоит позаботиться специалистам Артемовского городского суда. Осужденного отправили в СИЗО до 3 июня — уже по статье о побеге.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке среди белого дня педофил набросился на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, и попытался раздеть. Свой мерзкий план воплотить в реальность он не успел, девочку спасли ученики и учителя.