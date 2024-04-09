Рассказала бабушке, а она не спасла: насильник, сбежавший из приморской колонии, мучил племянницу четыре года

«Девочка рассказала обо всем бабушке, та в свою очередь “пригрозила пальцем” родственнику. Больше никаких действий не предприняла. Весь ужас всплыл на поверхность, когда близость мужчины с племянницей увидели его же дети. Их у него трое. Они и рассказали обо всем своей маме. Уже бывшая жена обвиняемого обратилась в полицию. Все это время жертва насильника боялась, стеснялась и терпела», — рассказали «КП» в пресс-службе Находкинского городского суда.