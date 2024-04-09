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Россиянин пытался вывезти из Екатеринбурга в Грузию 18 миллионов

В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 18 млн рублей, которые 20-летний молодой человек пытался вывезти из Екатеринбурга в Грузию.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА УРАЛЬСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Молодой человек не заполнил декларацию и пытался пройти через «зеленый» коридор. По его словам, деньги он получил после продажи бизнеса своей матери, которая владела карьером по добыче полезных ископаемых. В Грузии он хотел купить автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере). Молодому человеку грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств, ограничение свободы или принудительные работы.

Без письменного декларирования единовременно можно вывозить сумму только до 10 тысяч долларов США на одного человека.

«МК-Урал» сообщал, что в 2023 году 49-летняя пассажирка рейса Стамбул — Екатеринбург, у которой есть гражданства России и США, и ее несовершеннолетний сын ввезли в РФ более 72 тысяч долларов США.

В ведомстве отмечают, что впервые в 2023 году выявлено настолько крупное превышение нормы ввоза валюты.

таможня