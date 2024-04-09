В школе Челябинской области обрушился потолок

Кадры с обвалившейся частью потолочного покрытия появились в социальных сетях накануне вечером, 8 апреля.
— Чуть на голову не свалилось трëм людям, — написал автор поста в сообществе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». — Школа № 5 удивляет не только сырой едой в столовой, но ещё и вот такими сюрпризами.
Публикацией заинтересовалась прокуратура региона, которая проведёт проверку.
— В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия пребывания в образовательном учреждении, — сообщили в надзорном ведомстве. — По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее «Пчела» рассказывала, что четыре человека пострадали из-за обрушения крыши в здании на Артиллерийской, 4 в Челябинске. По этому адресу находится Центр реабилитации для лиц без определённого места жительства. Людей вытащили из-под завалов. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.