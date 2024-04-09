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В школе Челябинской области обрушился потолок

В одной из школ города Южноуральска рухнул потолок. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Челябинской области. Подробнее о случившемся можете узнать из нашего материала.

Источник: VIP Южноуральск/VK.com

Кадры с обвалившейся частью потолочного покрытия появились в социальных сетях накануне вечером, 8 апреля.

— Чуть на голову не свалилось трëм людям, — написал автор поста в сообществе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте». — Школа № 5 удивляет не только сырой едой в столовой, но ещё и вот такими сюрпризами.

Публикацией заинтересовалась прокуратура региона, которая проведёт проверку.

— В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав обучающихся на безопасные условия пребывания в образовательном учреждении, — сообщили в надзорном ведомстве. — По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Пчела» рассказывала, что четыре человека пострадали из-за обрушения крыши в здании на Артиллерийской, 4 в Челябинске. По этому адресу находится Центр реабилитации для лиц без определённого места жительства. Людей вытащили из-под завалов. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

Прокуратура