Вторую волну паводков в Приморье прогнозируют в конце апреля

В Приморье восстановили проезд ко всем населённым пунктам региона, сообщение с которыми нарушилось из-за паводка. Восстанавливать трассы и приводить их в нормативное состояние будут после того, как окончательно спадёт вода. Однако рано радоваться, говорят синоптики. Подробности — в материале vl.aif.ru.
В повышенной готовности
На месте ЧС работает группировка спасателей, которые готовы доставлять медикаменты и продовольствие в отрезанные населённые пункты при помощи высокопроходимой техники. На повреждённых водой трассах дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они заворачивают всех, кто хочет проехать в зону чрезвычайной ситуации. Проехать нельзя на обычных легковых автомобилях. Высокая вода сильно повредила дороги. Транспорт пускают в объезд через соседний Чугуевский район.
Всю ночь в районе ЧС дежурили спасатели 4-го поисково-спасательного отряда Приморской краевой поисково-спасательной службы. В случае необходимости они могли оперативно вывезти из отрезанных населённых пунктов людей, которым могла потребоваться неотложная помощь. К счастью, их вмешательства не потребовалось.
В сами населённые пункты вода не зашла. Локальные подтопления наблюдались лишь в отдельных местах. Но большие лужи всегда можно было объехать.
Местные жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Но призывают власти внимательно следить за состоянием местных дамб — люди напуганы печальным опытом Уссурийска, где в августе дамба не выдержала натиска тайфуна «Ханун», и недавшней трагедией в Орске.
«У нас ведь это самое начало паводка. А что будет, когда к таянию снегов присоединятся дожди»? — интересуется местная жительница Татьяна.
Причины для волнения?
В Примгидромете предупредили: вскрытие рек в этом году началось на 3−4 дня раньше средних многолетних сроков. Частично освободились от льда озеро Ханка, западные, южные и восточные акватории Японского моря. Верхние и средние течения на реках бассейна Уссури.
«Заторных явлений не наблюдается. Общий весенний подъём воды половодья на реках бассейнов Уссури и Японского моря составляет 0,2−1,0 м, на реках бассейна озера Ханка — 0,7−2,2 м», — отмечают в метеослужбе.
«Самый напряжённый период наступит во второй половине апреля, включая майские праздники, когда вся талая вода в речке стечёт и начнутся ощутимые подъёмы уровней рек, — комментирует начальник Примгидромета Борис Кубай. — Тут сыграет роль несколько факторов — снегозапасы и водность рек, кроме того, если пройдут дожди количеством 50 мл и более, они могут вызвать нежелательные паводковые осложнения. Пока, по прогнозам, край ожидают лишь слабые и умеренные осадки».
«Паводок в отличие от половодья питается не только талыми стоками, но и осадками, и от количества воды из разных источников и зависит, насколько вода из рек и озер выйдет из берегов», — уточняет начальник отдела гидрологии и речных прогнозов Примгидромета Татьяна Березнева.
И чем ближе к маю, тем более радикальными могут стать прогнозы. Однако, несмотря на возможные подъёмы рек от 1 до 4 метров, гидрологи особенно не беспокоятся. Весенний период для Приморья относительно стабилен, конечно, не обойдётся без подтоплений участков и дорог, возможно, придётся прибегнуть к помощи спасателей.
«В муниципалитетах есть участки “Примавтодора”, собственные силы. Должны быть в готовности водопропускные трубы, привезите их на проблемные места. Если видите, что ситуация угрожающая, вскрывайте участки дорог, укладывайте трубы, обратно засыпайте грунтом, восстанавливайте движение. Все это нужно делать быстро и под контролем глав», — обозначил Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что нерасторопность должностных лиц на местах он будет расценивать как отсутствие контроля и халатность.
К мониторингу подключились и все оперативные краевые службы. Доклады идут постоянно. Власти уверены, что в случае ухудшения ситуации они успеют обеспечить безопасность людей.
Виноваты — сами люди?
После разрушительного летнего паводка ещё в ноябре 2023 года краевые власти начали масштабные мероприятия по расчистке русел рек. В районы выехали вооружённые специализированной техникой сотрудники ГО и ЧС. Для расчистки, спрямления и дноуглубления закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков. Работали без праздников и выходных в Спасске-Дальнем, Покровке Октябрьского района, Уссурийске и в Лесозаводском городском округе.
«Подрядчики занимались не только расчисткой русел, но и укрепляли берега, убирали наносы грунта», — рассказали в Минприроды Приморского края.
Всего на эти цели за три года отправлено 335,3 млн рублей, федеральные субвенции позволят привести в порядок реки Каменка, Волчаевка, ручей Ливадийский в Находкинском округе, продолжить работы в Уссурийском округе — на реке Раковке, ручье Безымянном и реке Борисовке.
«Очистку русел рек нужно делать всегда, — высказывается по этому поводу Борис Кубай. — Существуют разные подходы. Так, можно бульдозерами сделать новую речку, а где-то просто вручную вытащить корни, которые сделали запруду. И всё это — большое дело!».
Во Владивостоке городские реки забиты мусором, который сваливают сами жители.
«И в этом виновно не столько половодье, сколько сами люди! — возмущается Елена Холявко. — Каналы, где плавают утки, забиты! Кирпичи, стройматериалы, куча покрышек… Ну как так можно загадить берег реки?! А потом жалуются, что вода не уходит с участков».
Создатели парка «Утиная заводь» озвучили ещё одну важную проблему. Солёная Протока за последние годы значительно обмелела, требует отдельной глубокой очистки. Приморцы подсмотрели опыт коллег из Владимировской области, где ил со дна речушек достаёт плавающий экскаватор. Напомним, прошлым летом пригород Владивостока был изрядно затоплен, потребовалась эвакуация людей.
«Мы хотим предотвратить любые чрезвычайные ситуации, которые происходили из-за паводков на реках во Владивостоке. Понимаем, что ежегодно к нам приходят большие циклоны и тайфуны, поэтому в этом году мы приложим все усилия, чтобы провести работы по расчистке русел как можно раньше, — рассказал мэр. — Кроме того, в администрации Владивостока принято решение о проведении расчистки русел Второй речки, Первой речки, речки Объяснения».
А пока добровольные помощники приезжают на Спутник на резиновых лодках и вылавливают злополучные шины. И это немало!