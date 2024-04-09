Вторую волну паводков в Приморье прогнозируют в конце апреля

Всего на эти цели за три года отправлено 335,3 млн рублей, федеральные субвенции позволят привести в порядок реки Каменка, Волчаевка, ручей Ливадийский в Находкинском округе, продолжить работы в Уссурийском округе — на реке Раковке, ручье Безымянном и реке Борисовке.



«Очистку русел рек нужно делать всегда, — высказывается по этому поводу Борис Кубай. — Существуют разные подходы. Так, можно бульдозерами сделать новую речку, а где-то просто вручную вытащить корни, которые сделали запруду. И всё это — большое дело!».