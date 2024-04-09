Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО

«Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача — защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам».