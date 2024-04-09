Жителя Ирбейского района отправили на обязательные работы за пожар с ущербом на 1,5 млн рублей

Как рассказали в прокуратуре, в 2022 году житель деревни Михайловка Ирбейского района решил почистить печь и вынес золу в собственный огород, но не залил водой. При этом место он подобрал самое неподходящее, рядом была сухая трава, которая вспыхнула. Хозяина в это время не было дома — он отлучился по делам на пару часов.