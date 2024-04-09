Жителя Ирбейского района отправили на обязательные работы за пожар с ущербом на 1,5 млн рублей

В Красноярском крае мужчина получил наказание в виде обязательных работ за случайно устроенный пожар с ущербом на 1,5 млн рублей.
Как рассказали в прокуратуре, в 2022 году житель деревни Михайловка Ирбейского района решил почистить печь и вынес золу в собственный огород, но не залил водой. При этом место он подобрал самое неподходящее, рядом была сухая трава, которая вспыхнула. Хозяина в это время не было дома — он отлучился по делам на пару часов.
Когда мужчина вернулся, пожар охватил половину участка. Он начал тушить огонь своей фуфайкой, но ничего не получилось, распространению пожара способствовал сильный ветер.
«В считанные минуты пожар перекинулся по направлению ветра на расположенные рядом три жилых дома и полностью их уничтожил. Владельцы домов понесли убытки на 1,5 млн руб. В суде мужчина вину не признал. Он настаивает: зола — не причина. Почему загорелась сухая трава на его участке, он также пояснить не смог», — сообщили в прокуратуре.
С учётом позиции гособвинителя за уничтожение чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) суд назначил виновному 300 часов обязательных работ. Иски потерпевших удовлетворены.