В МЧС рассказали о пожаре на Горького с погибшей женщиной

Пожар в жилом доме на улице Горького в Калининграде случился в минувший понедельник, 8 апреля. На втором этаже в квартире пламя охватило 20 квадратных метров кухни.
Как сообщили в региональном МЧС, в ходе тушения пожара были спасены спасли 6 человек, собака и кошка.
«Одну из спасенных женщин сотрудники МЧС России передали медикам с отравлением продуктами горения. К сожалению, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи», — прокомментировали в МЧС.
Пожар ликвидировали 26 человек, было задействовано 7 единиц техники.