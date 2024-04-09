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В МЧС рассказали о пожаре на Горького с погибшей женщиной

В квартире горела кухня на площади 20 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Пожар в жилом доме на улице Горького в Калининграде случился в минувший понедельник, 8 апреля. На втором этаже в квартире пламя охватило 20 квадратных метров кухни.

Как сообщили в региональном МЧС, в ходе тушения пожара были спасены спасли 6 человек, собака и кошка.

«Одну из спасенных женщин сотрудники МЧС России передали медикам с отравлением продуктами горения. К сожалению, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи», — прокомментировали в МЧС.

Пожар ликвидировали 26 человек, было задействовано 7 единиц техники.

МЧС