Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» в России: прямая онлайн-трансляция

Пуск ракеты можно условно поделить на несколько этапов. Спустя примерно 3,5 минуты после старта полета от ракеты должны отделиться четыре блока первой ступени, а через 5,5 минуты — вторая ступень. Когда пройдет примерно 12,5 минуты после пуска, разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит выводить ее на целевую орбиту. Следите за полетом «Ангара-А5» в трансляции.