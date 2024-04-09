Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» в России: прямая онлайн-трансляция

Пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный состоится 9 апреля в 12:00 мск. Посмотреть на это зрелище онлайн сможет любой желающий. Для этого официальное сообщество «Роскосмос» во ВКонтакте запустит трансляцию. Она начнется на час раньше запланированного времени пуска — в 11:00.
Чтобы посмотреть трансляцию, дождитесь указанного времени и нажмите на кнопку «Воспроизвести». Не забудьте проверить, включен ли звук.
Пуск ракеты можно условно поделить на несколько этапов. Спустя примерно 3,5 минуты после старта полета от ракеты должны отделиться четыре блока первой ступени, а через 5,5 минуты — вторая ступень. Когда пройдет примерно 12,5 минуты после пуска, разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит выводить ее на целевую орбиту. Следите за полетом «Ангара-А5» в трансляции.