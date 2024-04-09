В Смолевичском районе при пожаре в гараже погиб мужчина

8 апреля в 13.36 спасателям поступил сигнал о пожаре в гараже на территории частного домовладения в деревне Шпаковщина Смолевичского района Минской области, принадлежащего пенсионерке 1951 года рождения.
Прибывшие подразделения МЧС наблюдали горение строения открытым пламенем. На чердаке гаража было обнаружено тело погибшего мужчины 1978 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяйки. Причины пожара и гибели устанавливаются.
За дежурные сутки на территории Минской области было зарегистрировано три пожара в Минском и Смолевичском районах, в Старых Дорогах. В природных экосистемах произошло одно загорание сухой растительности в Столбцовском районе на площади 0,002 га. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.