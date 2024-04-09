В Смолевичском районе при пожаре в гараже погиб мужчина

За дежурные сутки на территории Минской области было зарегистрировано три пожара в Минском и Смолевичском районах, в Старых Дорогах. В природных экосистемах произошло одно загорание сухой растительности в Столбцовском районе на площади 0,002 га. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения зафиксировано не было.