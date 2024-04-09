Жителя Иркутской области осудят за убийство парикмахера

В Ангарске осудят жителя, который из ревности убил знакомую и спрятал тело в компостной яме. Женщина находилась в розыске как безвести пропавшая. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного управления СК России по Иркутской области.
«В августе 2023 года мужчина пригласил к себе в частный дом свою 51-летнюю знакомую, которая ранее оказывала ему парикмахерские услуги. Между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил женщину стеклянной бутылкой по голове, а затем нанёс удары ножом», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
В результате потерпевшая умерла на месте. Чтобы замести следы преступник закопал тело женщины в компостной яме. Через полтора месяца выбросил тело в мусорный бак в соседнем квартале.
Следователи при взаимодействии сотрудников уголовного розыска вышли на след преступника и задержали его. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Во время допроса 65-летний мужчина дал признательные показания. Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела, которое прокуратура направила в суд.