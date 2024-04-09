Жителя Иркутской области осудят за убийство парикмахера

«В августе 2023 года мужчина пригласил к себе в частный дом свою 51-летнюю знакомую, которая ранее оказывала ему парикмахерские услуги. Между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил женщину стеклянной бутылкой по голове, а затем нанёс удары ножом», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.