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В Нижегородской области задержали мигранта, надругавшегося над женщиной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Уроженец Азербайджана, работающий таксистом в Нижегородской области, обвиняется в сексуальном насилии над молодой пассажиркой, глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего уроженца Азербайджана, работавшего таксистом. Мигрант обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы (статья 132 УК РФ). Он задержан, и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в Telegram-канале СКР.

По данным регионального СУСК, преступление произошло 4 апреля в городе Арзамасе, жертвой стала 19-летняя девушка, ранее не знакомая с таксистом.

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта в связи с совершением им преступления сексуального характера в Нижегородской области», — подчеркивается в сообщении СКР.

СК