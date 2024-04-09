В Нижегородской области задержали мигранта, надругавшегося над женщиной

«Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего уроженца Азербайджана, работавшего таксистом. Мигрант обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы (статья 132 УК РФ). Он задержан, и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в Telegram-канале СКР.