Татарстан собирает помощь для жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка

В Татарстане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области.
Инициатива реализуется Татарстанским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Гуманитарный штаб «Мы Вместе», расположенный по адресу г. Казань, ул. Горького, 12, будет принимать постельные и школьные принадлежности, предметы личной гигиены и быта, продукты длительного хранения.
Время работы гуманитарного штаба с 9:00 до 18:00, ежедневно.
Ранее мы рассказывали, что в селе Большие Аты два дома остались отрезанными от мира из-за паводка. Причиной стало активное таяние снега на полях.