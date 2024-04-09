Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстан собирает помощь для жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка

Принести необходимое можно по адресу ул. Горького 12.

В Татарстане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области.

Инициатива реализуется Татарстанским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Гуманитарный штаб «Мы Вместе», расположенный по адресу г. Казань, ул. Горького, 12, будет принимать постельные и школьные принадлежности, предметы личной гигиены и быта, продукты длительного хранения.

Время работы гуманитарного штаба с 9:00 до 18:00, ежедневно.

Ранее мы рассказывали, что в селе Большие Аты два дома остались отрезанными от мира из-за паводка. Причиной стало активное таяние снега на полях.

благотворительность