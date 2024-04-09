В Новочеркасске 5-летняя девочка попала в больницу после нападения собаки

Напомним, ранее ростовские спасатели напомнили, что с приходом весны у животных начался брачный период, поэтому некоторые из них могут быть агрессивными из-за гормонов. В том числе, взрослых просили объяснить детям, что нельзя дразнить собак или близко к ним подходить.