В Новочеркасске 5-летняя девочка попала в больницу после нападения собаки

В Новочеркасске собака напала на 5-летнюю девочку, в итоге малышке потребовалась помощь медиков БСМП. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат городской думы Андрей Карабедов.
Пост о происшествии был опубликован 8 апреля. Предварительно, несчастный случай произошел на улице Кавказской. Собака «достала достала до лица» ребенка.
Также депутат привел данные местных властей. Так, по информации департамента ЖКХ, на 15 марта 2024 года отчитывались о 60 отловленных уличных четвероногих, 1 апреля отловили 50 особей. Сейчас в городе обитают «примерно 300 безнадзорных животных».
Напомним, ранее ростовские спасатели напомнили, что с приходом весны у животных начался брачный период, поэтому некоторые из них могут быть агрессивными из-за гормонов. В том числе, взрослых просили объяснить детям, что нельзя дразнить собак или близко к ним подходить.