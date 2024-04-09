У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник

Согласно информации со страницы оперного певца в соцсети «ВКонтакте», он родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.