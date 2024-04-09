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У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы», — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова.

Согласно информации со страницы оперного певца в соцсети «ВКонтакте», он родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.

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