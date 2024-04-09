Двоих 18-летних курьеров телефонных мошенников с поличным задержали в Минске

Правоохранители выяснили, что предложение о незаконной подработке молодые люди получили в мессенджере. Они успели посетить два адреса, где забрали у пожилых минчан Br39 тыс. и перевели их нанимателю. После визита к третьей жертве злоумышленников, которая отдала якобы за спасение родственника от уголовной ответственности свыше Br17 тыс., курьеров преступников задержали. Все наличные изъяты и будут возвращены законной владелице.