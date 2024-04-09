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Двоих 18-летних курьеров телефонных мошенников с поличным задержали в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Ленинского РУВД Минска с поличным задержали двух 18-летних приятелей — пособников телефонных аферистов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители выяснили, что предложение о незаконной подработке молодые люди получили в мессенджере. Они успели посетить два адреса, где забрали у пожилых минчан Br39 тыс. и перевели их нанимателю. После визита к третьей жертве злоумышленников, которая отдала якобы за спасение родственника от уголовной ответственности свыше Br17 тыс., курьеров преступников задержали. Все наличные изъяты и будут возвращены законной владелице.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Милиция напоминает, что лица, выполняющие роли курьеров и других посредников аферистов, наравне с другими участниками преступных схем несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба.