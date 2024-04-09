Экс-депутат из Норвегии заочно арестована в Москве за службу наемником в ВСУ

Басманный суд постановил заключить Сандру Эйру под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Она обвиняется в наемничестве со стороны ВСУ (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Ответственность за данное преступление предполагает от 7 до 15 лет лишения свободы.