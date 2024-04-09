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Экс-депутат из Норвегии заочно арестована в Москве за службу наемником в ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру за наемничество на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в суде. Как убедился «Ъ», госпожа Эйра была объявлена в международный розыск.

Источник: AP 2023

Басманный суд постановил заключить Сандру Эйру под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Она обвиняется в наемничестве со стороны ВСУ (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Ответственность за данное преступление предполагает от 7 до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, норвежский политик входит в состав наемнической группировки «Грязная дружина», которая подчиняется интернациональному легиону Украины. Группировка позиционирует себя как ветераны спецназа с воинскими званиями от сержантов до старших сержантов.