Засунул в рот игрушку и посинел. В Петербурге врачи спасают девятимесячного ребёнка

Как рассказывают в СПбГПМУ, врачи вскрыли гортань и при помощи шпателя достали пластик. После этого ребенка подключили к аппарату ИВЛ и доставили в клинику Педиатрического университета в состоянии медикаментозной комы, из которой малыш всё еще не выведен.