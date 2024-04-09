Подрядчик повредил ОКН при реставрации в Нижнем Новгороде

Речь про ОКН регионального значения «Усадьба И. К. Лопашева». Здание расположено на пересечении улицы Пискунова и Большой Покровской. Разрешение на проведение ремонта усадьбы выдавалось ООО «Смарт Инжиниринг»: рабочие имели право установить леса, демонтировать стальное покрытие, обрешетки из досок, а также заняться монтажом труб и элементов водосточной системы.