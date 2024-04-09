Подрядчик повредил ОКН при реставрации в Нижнем Новгороде

Историческое здание повредили во время ремонта в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия (УГООКН).
Речь про ОКН регионального значения «Усадьба И. К. Лопашева». Здание расположено на пересечении улицы Пискунова и Большой Покровской. Разрешение на проведение ремонта усадьбы выдавалось ООО «Смарт Инжиниринг»: рабочие имели право установить леса, демонтировать стальное покрытие, обрешетки из досок, а также заняться монтажом труб и элементов водосточной системы.
Сотрудники управления провели в марте обследование памятника и установили, что отделочный слой фасада разрушают отбойными молотками.
«Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле академической эклектики конца XIX века являются предметом охраны данного ОКН», — рассказали в УГООКН.
Подрядчику направили предостережение с требованием приостановить работы на фасаде до получения письменного разрешения, а также предоставить в управление (до 20 мая) научно-проектную документацию по реставрации.
Кроме того, в действиях организации нашли признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. Специалисты обратились с заявлением в полицию.
Ранее сообщалось, что специалисты удалят аварийные слои со старинного дома на Алексеевской.