Озвучена предварительная причина взрыва на заправке в Павлове

Напомним, авария произошла накануне вечером во время заправки автомобиля Газель. В результате погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, сотрудники трудовой инспекции выясняют обстоятельства и причины возможного несчастного случая на производстве.