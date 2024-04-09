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Озвучена предварительная причина взрыва на заправке в Павлове

Скорее всего баллон не выдержал избыточного давления.

Причиной взрыва на заправке в Павлове предварительно называется неисправность газового баллона машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

Скорее всего баллон не выдержал избыточного давления.

Напомним, авария произошла накануне вечером во время заправки автомобиля Газель. В результате погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, сотрудники трудовой инспекции выясняют обстоятельства и причины возможного несчастного случая на производстве.

несчастный случай