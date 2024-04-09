В Омской области в ПВР эвакуируют людей: паводок наступает

По данным регионального главка МЧС, вода продолжает снижаться. Так в 9 районах и непосредственно в Омске число подтопленных домов снизилось до 38, а участков — до 232. Кроме того, в пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что в связи с непринятием необходимых мер по ликвидации ЧС, главе Русско-Полянского района вынесено представление. Ситуацию с размещением граждан во временных пунктах представители надзорного ведомства держат на контроле.