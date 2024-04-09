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В Омской области в ПВР эвакуируют людей: паводок наступает

ОМСК, 9 апреля, ФедералПресс. В Русско-Полянском районе Омской области действует режим ЧС из-за паводка. По этой причине 12 человек эвакуировали в пункты временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В поселках Цветочное и Сибирское подтоплено одиннадцать жилых домов и 27 приусадебных участков. Два человека разместились у родственников, а 12 — в пункте временного размещения. Остальное население в эвакуации не нуждается», — рассказали в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, вода продолжает снижаться. Так в 9 районах и непосредственно в Омске число подтопленных домов снизилось до 38, а участков — до 232. Кроме того, в пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что в связи с непринятием необходимых мер по ликвидации ЧС, главе Русско-Полянского района вынесено представление. Ситуацию с размещением граждан во временных пунктах представители надзорного ведомства держат на контроле.

Ранее «ФедералПресс» сообщил о том, как действовать при паводке и куда обращаться.

МЧС