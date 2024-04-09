Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
«По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Оренбургскую область направлено три фуры с питьевой водой», — говорится в сообщении.
Решение о приобретении 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров для пострадавшего от паводка региона было принято после разговора с мэром Оренбурга Сергеем Салминым.
«Люди оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи. Как мэр я понимаю, какая ответственность за своих жителей лежит на руководителях пострадавших городов. Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области», — отметил Метшин.