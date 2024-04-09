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Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия.

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

«По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Оренбургскую область направлено три фуры с питьевой водой», — говорится в сообщении.

Решение о приобретении 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров для пострадавшего от паводка региона было принято после разговора с мэром Оренбурга Сергеем Салминым.

«Люди оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи. Как мэр я понимаю, какая ответственность за своих жителей лежит на руководителях пострадавших городов. Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области», — отметил Метшин.

благотворительность