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Bild: ВС РФ используют тактику взятия Бахмута в штурме Часова Яра

Во время битвы за Часов Яр ВС РФ используют тактику «двойного удара». Она заключается в обходе позиций ВСУ с флангов и единовременном прямом фронтальном нанесении удара. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Источник: AP 2023

ВС РФ используют тактику «двойного удара» при битве под Часов Яром, заявил Репке.

Во время битвы за Часов Яр ВС РФ используют тактику «двойного удара». Она заключается в обходе позиций ВСУ с флангов и единовременном прямом фронтальном нанесении удара. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

«В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т. д.) тактику “двойного удара”: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для этого изучал маневры российской армии под Часовом Яром за последние 10 дней.

Ранее telegram-канал «Военное дело» сообщил, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. При этом в публикации говорится, что в скором времени населенный пункт перейдет под контроль российской армии.