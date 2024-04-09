Bild: ВС РФ используют тактику взятия Бахмута в штурме Часова Яра

ВС РФ используют тактику «двойного удара» при битве под Часов Яром, заявил Репке.
Во время битвы за Часов Яр ВС РФ используют тактику «двойного удара». Она заключается в обходе позиций ВСУ с флангов и единовременном прямом фронтальном нанесении удара. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.
«В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка
Ранее telegram-канал «Военное дело» сообщил, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. При этом в публикации говорится, что в скором времени населенный пункт перейдет под контроль российской армии.