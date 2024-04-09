Bild: ВС РФ используют тактику взятия Бахмута в штурме Часова Яра

«В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т. д. ) тактику “двойного удара”: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для этого изучал маневры российской армии под Часовом Яром за последние 10 дней.