В Волгограде изъяли крупную партию «левых» телефонов

Порядка 6 тысяч «левых» телефонов и других товаров изъяли из магазинов Волгограда таможенники. Несколько предпринимателей купили незадекларированную продукцию различных брендов из Китая, Индии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Смартфоны, фены, игровые консоли продавались под видом известных брендов, в том числе айфонов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни, бизнесмены приобрели товары в Москве за наличку. Общая стоимость — свыше 5 миллионов рублей.
— Соответственно, таможенные пошлины, налоги при ввозе на территорию ЕАЭС не уплачивались. Некоторые товары были признаны контрафактными, — уточнили в ведомстве.
Теперь предпринимателям грозит наказание. На них возбудили три административных дела по статье за пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС.