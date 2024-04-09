В Волгограде изъяли крупную партию «левых» телефонов

Порядка 6 тысяч «левых» телефонов и других товаров изъяли из магазинов Волгограда таможенники. Несколько предпринимателей купили незадекларированную продукцию различных брендов из Китая, Индии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Смартфоны, фены, игровые консоли продавались под видом известных брендов, в том числе айфонов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни, бизнесмены приобрели товары в Москве за наличку. Общая стоимость — свыше 5 миллионов рублей.