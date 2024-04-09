В песне Шнура о губернаторе Петербурга нашли «фейки»

Негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают отрицательное отношение певца к ситуации в Санкт-Петербурге и действиям губернатора, сказано в выводах экспертов. По их мнению, на Беглова возлагается вина, и такое «одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга», а также повлиять на репутацию, честь и достоинство. Специалисты подчеркнули, что в материалах действительно намеренно распространяются фейки, влияющие на репутацию Беглова, но признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной нет.