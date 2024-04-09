Жилые дома в Копейске затопило из-за прорыва коллектора

О прорыве коллектора жители города сообщили в соцсетях. Авария случилась накануне, 8 апреля. Ликвидировать прорыв и его последствия не смогли до сих пор. По словам копейчан, ночью дежурной бригады коммунальщиков на месте аварии не было. Дома начало затапливать ещё днём.
— Был Горводоконал — постояли, посмотрели, сказали из гаража выгнать машину, так как такая воронка может произойти у нас в огороде, и все. А в два часа дня канализация стала затапливать дом. Во все службы звонила, и ничего, — рассказала жительница Копейска Наталья Андронова.
Проверку по факту прорыва коллектора начали в городской прокуратуре.
— На месте прокурором проведен осмотр аварийного коллектора и последствий подтопления территории и жилых домов, скоординированы работы по ликвидации аварии работниками МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Местным жителям, пострадавшим от подтопления, объяснили, как получить компенсацию материального ущерба.
Напомним, весна выдалась непростой для некоторых районов Челябинской области. Только недавно паводок начал постепенно снижать обороты. На данный момент вода ушла из девяти жилых домов и 19-ти приусадебных участков..