Жилые дома в Копейске затопило из-за прорыва коллектора

— Был Горводоконал — постояли, посмотрели, сказали из гаража выгнать машину, так как такая воронка может произойти у нас в огороде, и все. А в два часа дня канализация стала затапливать дом. Во все службы звонила, и ничего, — рассказала жительница Копейска Наталья Андронова.