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Нижегородцев удивили ярко-синие лужи в Дзержинске

Жители стали предполагать причину аномального цвета луж.

Источник: Алексей Алексеев

Нижегородцы заметили ярко-синие лужи в Дзержинске. Фотографии опубликовал в соцсети местный блогер Алексей Алексеев.

Как отмечается, лужи необычного цвета появились около дома № 14 по улице Кирова. Алексеев пошутил, что главное не подпускать к ним собак. В комментариях нижегородцы стали предполагать, что стало причиной синего цвета у луж.

Некоторые жители написали, что кто-то разлил краску или антифриз для машины. Кто-то пошутил на тему персонажей из мультиков или предположил, что так отражает в луже небо.

Редакция «КП-Нижний Новгород» отправила запрос в местную администрацию для выяснения точной причины аномалии.

экология