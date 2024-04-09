Нижегородцев удивили ярко-синие лужи в Дзержинске

Нижегородцы заметили ярко-синие лужи в Дзержинске. Фотографии опубликовал в соцсети местный блогер Алексей Алексеев.
Как отмечается, лужи необычного цвета появились около дома № 14 по улице Кирова. Алексеев пошутил, что главное не подпускать к ним собак. В комментариях нижегородцы стали предполагать, что стало причиной синего цвета у луж.
Некоторые жители написали, что кто-то разлил краску или антифриз для машины. Кто-то пошутил на тему персонажей из мультиков или предположил, что так отражает в луже небо.
Редакция «КП-Нижний Новгород» отправила запрос в местную администрацию для выяснения точной причины аномалии.