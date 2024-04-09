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Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 9 апреля вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — говорится в сообщении управления.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), информирует ведомство.