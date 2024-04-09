Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

«Днем 9 апреля вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — говорится в сообщении управления.