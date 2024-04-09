Воронежская Госавтоинспекция приостановила регистрацию автомобилей из-за технического сбоя

В Воронежской области во вторник, 9 апреля, произошел технический сбой в работе базы ГИБДД. В связи с этим предоставление государственных услуг по регистрации автомобилей и замене водительских удостоверений временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.