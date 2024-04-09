Воронежская Госавтоинспекция приостановила регистрацию автомобилей из-за технического сбоя

В Воронежской области во вторник, 9 апреля, произошел технический сбой в работе базы ГИБДД. В связи с этим предоставление государственных услуг по регистрации автомобилей и замене водительских удостоверений временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры по устранению причин технического сбоя.
— Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы, — обратились к воронежцам в ГИБДД.
О возобновлении регистрации автомобилей и замены водительских удостоверений сообщат дополнительно. В Госавтоинспекции указали, что время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о масштабном сбое базы ГИБДД по всей России. В Воронеже был нарушен режим работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения по адресу: улица Холмистая, 56. Прием граждан после массового сбоя восстановили спустя два дня.