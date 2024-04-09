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На Рамазан хайит усилят охрану мечетей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на Рамазан хайит усилят меры безопасности в мечетях и других общественных местах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В первый день Рамадана 10 апреля мусульмане проведут утреннюю молитву в 2 076 мечетях по всему Узбекистану. Более 12 тысяч сотрудников ОВД, около 3 тысяч нацгвардейцев и более 2,5 тысячи сотрудников МЧС будут нести усиленную охрану мечетей и прилегающей территории в это время. Правоохранителей обеспечат средствами связи, транспортом и металлоискателями. Охранять порядок помогут 332 служебные собаки.

Кинологи со служебными собаками будут поддерживать общественную безопасность не только в мечетях, но и в других местах массового скопления людей — крупных рынках и торгово-развлекательных центрах.

Напомним, что накануне в Ташкенте правоохранители провели масштабный рейд по домам граждан, подозреваемых в связях с экстремистскими радикальными группировками, и арестовали граждан, подозреваемых в экстремизме.

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