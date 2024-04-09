На Рамазан хайит усилят охрану мечетей

В первый день Рамадана 10 апреля мусульмане проведут утреннюю молитву в 2 076 мечетях по всему Узбекистану. Более 12 тысяч сотрудников ОВД, около 3 тысяч нацгвардейцев и более 2,5 тысячи сотрудников МЧС будут нести усиленную охрану мечетей и прилегающей территории в это время. Правоохранителей обеспечат средствами связи, транспортом и металлоискателями. Охранять порядок помогут 332 служебные собаки.