Информацию о запуске сирен прокомментировали в Атырау

Сообщение стали распространять в социальных сетях и мессенджерах.
«Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, информация о включении сирены оповещения 9 апреля не соответствует действительности», — говорится в сообщении штаба.
По информации РГП «Казгидромет» по Атырауской области, 9 апреля в 8:00 утра уровень воды в Атырау поднялся на 30 см. С начала паводка общий уровень подъема реки Урал составляет 58 см.
Объем воды, сбрасываемой из Ириклинского водохранилища на сегодня, 9 апреля, составляет 1670 кубометров в секунду.
7 апреля заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что у жителей Атырау нет причин для паники. Режим ЧС там объявили только для того, чтобы можно было быстро и четко подготовиться к большой воде.