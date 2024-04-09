В Казахстане задержали граждан КНР, разыскиваемых Интерполом

Второй мужчина был объявлен в розыск правоохранителями Саудовской Аравии за кражу ювелирных изделий в особо крупном размере в известных магазинах в городе Эр-Рияд. Ущерб составляет более 200 тысяч долларов. В настоящее время уголовные преступники помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.