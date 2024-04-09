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В Москве приостановили выдачу прав из-за технического сбоя

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Регистрация автомобилей и замена водительских прав в Москве приостановлена в связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях столичной Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГИБДД Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГИБДД добавили, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов. «Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в базах Госавтоинспекции по всей России произошел сбой, водители не могут получить или обменять права, а также зарегистрировать автомобили. Причиной стал переход на новое программное обеспечение.

ГИБДД