Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion

Прежде они сами были подозреваемыми, когда Симоненко в 2020 году обвинил их в организации покушения на себя. По версии мужчины, мотивом стал долг в $4,5 млн из-за его увольнения. Следствие установило, что исполнителем покушения был ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов. Он написал явку с повинной и рассказал следствию, что его наняли руководители Merlion. После ареста совладельцев Merlion в октябре 2020 года участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб. за завершение уголовного преследования.