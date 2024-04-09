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Вместо бананов из Колумбии в Калининград прислали коробки с кокаином (видео)

В Калининград из Колумбии прислали 76 кг кокаина вместо бананов: работники логистического центра обнаружили подозрительную находку и сообщили в полицию.

Кокаин был обнаружен в девяти коробках под верхним слоем фруктов. Партия бананов прибыла в Германию по морю из Колумбии, затем в Клайпеду и Калининград.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.