Вместо бананов из Колумбии в Калининград прислали коробки с кокаином (видео)

Кокаин был обнаружен в девяти коробках под верхним слоем фруктов. Партия бананов прибыла в Германию по морю из Колумбии, затем в Клайпеду и Калининград.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.
В Калининград из Колумбии прислали 76 кг кокаина вместо бананов: работники логистического центра обнаружили подозрительную находку и сообщили в полицию.
Кокаин был обнаружен в девяти коробках под верхним слоем фруктов. Партия бананов прибыла в Германию по морю из Колумбии, затем в Клайпеду и Калининград.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.