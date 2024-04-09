Потери ВСУ на авдеевском направлении за сутки составили до 240 военнослужащих

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ВС РФ за сутки на авдеевском направлении улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп семи бригад ВСУ, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщили в Минобороны России.