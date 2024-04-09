Потери ВСУ на авдеевском направлении за сутки составили до 240 военнослужащих

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Потери противника за сутки составили до 240 военных, 1 танк, 3 боевые бронемашины, 11 автомобилей, две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin калибра 155 мм, одну американскую гаубицу М777 155 мм производства США, а также гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм и гаубицу Д-30 калибра 122 мм.