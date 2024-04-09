Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777 калибра 155 мм, орудие М119 калибра 105 мм производства США, самоходная артиллерийская установка “Акация” калибра 152 мм и две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” калибра 122 мм, — добавили в ведомстве.