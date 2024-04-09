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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.

Потери противника составили:

  • более 480 военнослужащих;
  • семь автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • орудие L119 производства Великобритании;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубица Д-30;
  • противотанковая пушка «Рапира».

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 25 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица М777 и орудие М119 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка «Акация»;
  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».\

Авдеевское направление

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 240 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • 11 автомобилей;
  • две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и гаубица М777 производства США;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • гаубица Д-30.

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 110 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
  • станция радиоэлектронной борьбы «Нота»;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США

Херсонское направление

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.

Потери противника составили:

  • до 75 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • пять пикапов;две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
  • склад беспилотников.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.