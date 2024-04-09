Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.
Потери противника составили:
- более 480 военнослужащих;
- семь автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- орудие L119 производства Великобритании;
- гаубица «Мста-Б»;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- гаубица Д-30;
- противотанковая пушка «Рапира».
Купянское направление
Бойцы группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 25 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица М777 и орудие М119 производства США;
- самоходная артиллерийская установка «Акация»;
- две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».\
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
Потери противника составили:
- до 240 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- 11 автомобилей;
- две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и гаубица М777 производства США;
- гаубица «Мста-Б»;
- гаубица Д-30.
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- гаубица FH-70 производства Великобритании;
- две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
- станция радиоэлектронной борьбы «Нота»;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США
Херсонское направление
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- пять пикапов;две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
- склад беспилотников.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.