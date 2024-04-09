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ВС России уничтожили 75 украинских военных на Херсонском направлении

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и склад дронов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”. Также уничтожен склад БПЛА», — говорится в сообщении российского военного ведомства.