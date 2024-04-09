В Ростове-на-Дону проверили ТЦ «Суворовский», угроза не подтвердилась

Угроза в ТЦ «Суворовский» в Ростове-на-Дону не подтвердилась. Об этом днем 9 апреля проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
— Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, — рассказали в МВД.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили об эвакуации, которую, предположительно, провели в ТЦ «Суворовский» из-за угрозы минирования. По словам очевидцев, территория была оцеплена.