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В Ростове-на-Дону проверили ТЦ «Суворовский», угроза не подтвердилась

При проверке ТЦ «Суворовский» в Ростове опасных объектов не обнаружили.

Источник: Комсомольская правда

Угроза в ТЦ «Суворовский» в Ростове-на-Дону не подтвердилась. Об этом днем 9 апреля проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

— Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, — рассказали в МВД.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили об эвакуации, которую, предположительно, провели в ТЦ «Суворовский» из-за угрозы минирования. По словам очевидцев, территория была оцеплена.

МЧС