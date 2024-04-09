Жители 5-й Просеки в Самаре вновь пожаловались на нехватку школ и поликлиник

Жители 5-й Просеки в Самаре попросили главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в отсутствии социальной инфраструктуры. В крупном микрорайоне, где имеется лишь один детсад, до сих пор нет школ и поликлиник.
— Несмотря на соответствующие судебные решения, до настоящего времени земельные участки для строительства социальных объектов не предоставлены, — сообщили в информационном центре СКР.
Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело, а также организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил и.о. руководителя СУ СКР по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад по доводам обращений жителей. Он также потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.