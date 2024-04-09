Детский лагерь в сауне — суд вынес приговор

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Суд Медеуского района города Алматы вынес приговор по деле о размещении детского лагеря в банном комплексе.
17 июля 2023 года в казахстанских соцсетях появилось видео об ужасающих условиях в одном из детских лагерей под Алматы. Школьников из социально уязвимых семей отправили за счет госбюджета в лагерь «Арман Дала». Здание граничило с работающей сауной, а спать детям приходилось на полу в тесноте и духоте.
Родители сразу забрали детей по домам, отдых был сорван.
В суде выяснилось, что главный специалист по проведению госзакупок Управления образования Алматы за взятку признал компании ТОО «Б» и ТОО «А» победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха.
Подсудимый М. вину не признал и просил суд его оправдать.
Подсудимая Н. вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.
Прокурор просил назначить наказание: подсудимому М. — 7 лет лишения свободы, подсудимой Н. — 5 лет лишения свободы.
«Приговором суда М. осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора».
Н. осуждена за совершение покушения на мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, признанием в совершении инкриминируемых деяний подсудимой Н., показаниями свидетелей, заключениями специалистов, результатами негласных следственных действий и др.
Обстоятельства, смягчающие ответственность: первая судимость у М. и Н., наличие на иждивении двух малолетних детей у подсудимого К., и раскаяния Н. в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено.