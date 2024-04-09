Российская ПВО за сутки сбила ракету «Нептун» и 236 украинских дронов

Всего с начала спецоперации было уничтожено: 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 791 единица специальной военной автомобильной техники.