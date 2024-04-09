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Российская ПВО за сутки сбила ракету «Нептун» и 236 украинских дронов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета “Нептун” и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию противника и, нанесли поражение живой силе технике ВСУ в 131 районе.

Всего с начала спецоперации было уничтожено: 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 791 единица специальной военной автомобильной техники.