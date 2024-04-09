Погибшего беженца нашли на границе Беларуси и Польши

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Тело беженца обнаружил пограничный наряд на границе Беларуси с Польшей, об этом сообщили в Госпогранкомитете.
Погибший мужчина неславянской внешности был найден вечером 8 апреля в Пружанском районе. Тело иностранца находилось вблизи калитки для животных в польском заграждении.
«Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа», — рассказали в ГПК.
В личных вещах погибшего следователи обнаружили паспорт на имя 36-летнего гражданина Афганистана.
Отмечается, что это уже третий факт смерти беженцев с начала 2024 года на границе Беларуси с Польшей. Всего, по данным ведомства, с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза зафиксированы 48 фактов гибели иностранцев, 24 из которых — на границе с Польшей.
«Безнаказанное игнорирование прав беженцев, жестокость европейских силовиков и равнодушие международной общественности продолжают калечить и приводить к гибели иностранцев на границе Евросоюза», — заявили в ГПК.