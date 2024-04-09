Погибшего беженца нашли на границе Беларуси и Польши

Отмечается, что это уже третий факт смерти беженцев с начала 2024 года на границе Беларуси с Польшей. Всего, по данным ведомства, с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза зафиксированы 48 фактов гибели иностранцев, 24 из которых — на границе с Польшей.